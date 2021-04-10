Пилот Формулы-E устроил большую аварию на практике, не заметив, что другие тренируют старт

Сегодня, 10 апреля, в Риме (Италия) начался второй этап чемпионата мира Формулы-E. В ходе первой свободной практики на трассе случилась серьёзная авария. Уже в конце сессии Оливер Тёрви спровоцировал большую аварию, не заметив, что другие гонщики тренировали процедуру старта. Из-за действий британца заметные повреждения получил не только его болид, но также машины Жана-Эрика Верня и Джейка Денниса. Пилоты в результате аварии не пострадали.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-E в «Твиттере».

Лучшим по итогам первой свободной практики стал Лукас ди Грасси, второе время показал Стоффель Вандорн, третий результат у Робина Фряйнса. Гонка Формулы-E в Риме состоится сегодня, 10 апреля.