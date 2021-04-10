Марку Маркесу позволили выступить на следующем этапе MotoGP

Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес сообщил, что выступит на следующем этапе чемпионата, который пройдёт в Португалии.

«Я очень счастлив. Вчера посетил врачей, они дали мне добро на возвращение в гонки. Это были сложные девять месяцев, с моментами неопределённости, взлётами и падениями. Теперь снова смогу насладиться своей страстью. Увидимся на следующей неделе в Портимане», — написал Маркес на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Марк Маркес вынужден был пропустить весь минувший сезон. Уже на первом этапе чемпионата-2020 в Хересе испанец получил травму после падения. Через несколько дней после операции на правой руке он попробовал вернуться в седло, но лишь усугубил повреждения. В результате на лечение и реабилитацию у него ушёл практически год.