Нидерландец де Врис признался, что не будет болеть за Ферстаппена в битве с «Мерседесом»

Нидерландский пилот Формулы-E Ник де Врис, попутно являющийся одним из резервистов команды Формулы-1 «Мерседес», признался, что не будет болеть за своего соотечественника Макса Ферстаппена в сезоне-2021. По словам Ника, он отдаст предпочтение работодателям.

«В конце концов, я должен болеть за своего работодателя. Я уважаю то, как работает «Мерседес». Вы могли видеть, что в Бахрейне «Ред Булл» был быстрее на всех сессиях, но «Мерседес» сумел отыграться и победил», — приводит слова де Вриса GPblog.

Напомним, Ник де Врис — не единственный резервист «Мерседеса». Такую же роль имеют напарник голландца по команде Формулы-E Стоффель Вандорн и опытный экс-пилот Ф-1 Нико Хюлькенберг, который должен работать с «Мерседесом» в те дни, когда Вандорн и де Врис будут выступать в Ф-E.