Попов прокомментировал уход Эллисона с поста технического директора «Мерседеса»

Известный комментатор Алексей Попов прокомментировал перестановки в структуре «Мерседеса». Напомним, что с июля 2021 года пост технического директора команды покинет Джеймс Эллисон.
«Когда тебя уверяют, что кто-то пошёл на повышение, надо понимать, куда именно, какое повышение и зачем. Например Джеймс Эллисон. Человек величайший. Мы его знаем по «Рено-Лотусу», по «Феррари», «Мерседесу». Казалось бы, объявили логичную вещь, он уходит на общее руководство. Но что такое общее руководство? Такой должности раньше не было в команде. У них нет своего производства. У AMG есть, но они не связаны с гоночной командой. У них нет ничего в других категориях.
Когда пишут, что создали специальный пост. Это работа общая, работа на будущее, он будет помогать. Но главное, что главное можно увидеть, что он уходит с поста технического директора. Его заменит Майк Эллиотт.
Начало сезона неудачное? Не знаю. Не справились с концептом низкого рейка? Можно делать много предположений. А может быть всё проще и усилия Эллисона перебросят на 2022 год, чтобы новые болиды «Мерседеса» доминировали в грядущем поколении также, как в этом», — сказал Попов в блоге на своём канале в YouTube.
- 11 апреля 2021
-
22:51
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:27
-
18:12
-
15:38
-
14:53
-
13:45
-
12:15
-
10:47
-
00:33
- 10 апреля 2021
-
22:36
-
21:28
-
20:34
-
19:15
-
17:58
-
16:38
-
15:53
-
14:34
-
13:36
-
12:52
-
12:18
-
10:36
-
09:46
-
00:56
-
00:48
- 9 апреля 2021
-
23:20
-
21:31
-
20:49
-
19:53
-
18:28
-
17:30
-
16:56
-
15:47