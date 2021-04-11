Попов прокомментировал уход Эллисона с поста технического директора «Мерседеса»

Известный комментатор Алексей Попов прокомментировал перестановки в структуре «Мерседеса». Напомним, что с июля 2021 года пост технического директора команды покинет Джеймс Эллисон.

«Когда тебя уверяют, что кто-то пошёл на повышение, надо понимать, куда именно, какое повышение и зачем. Например Джеймс Эллисон. Человек величайший. Мы его знаем по «Рено-Лотусу», по «Феррари», «Мерседесу». Казалось бы, объявили логичную вещь, он уходит на общее руководство. Но что такое общее руководство? Такой должности раньше не было в команде. У них нет своего производства. У AMG есть, но они не связаны с гоночной командой. У них нет ничего в других категориях.

Когда пишут, что создали специальный пост. Это работа общая, работа на будущее, он будет помогать. Но главное, что главное можно увидеть, что он уходит с поста технического директора. Его заменит Майк Эллиотт.

Начало сезона неудачное? Не знаю. Не справились с концептом низкого рейка? Можно делать много предположений. А может быть всё проще и усилия Эллисона перебросят на 2022 год, чтобы новые болиды «Мерседеса» доминировали в грядущем поколении также, как в этом», — сказал Попов в блоге на своём канале в YouTube.