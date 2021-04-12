Директор ФИА по ралли: производители просят ввести этап WRC в России
Директор Международной федерации автоспорта (ФИА) по ралли Ив Маттон рассказал о перспективах проведения этапа серии WRC в России. По словам Маттона, с соответствующей просьбой в ФИА обратились автопроизводители.
«Промоутер чемпионата мира по ралли работает с национальными спортивными ассоциациями и местными промоутерами. Нужно понять, как существуют возможности.
В WRC выступают за многообразие. Хочется наилучшим образом использовать локальные условия. Наша стратегия — оставить свой след в мировом масштабе. И этой цели придерживается не только ФИА, но и автопроизводители. Они просят, чтобы этапы появились в Китае, Северной Америке и России. А в будущем они хотят расширить географию на страны вроде Индии», — цитирует Маттона Autosport.
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