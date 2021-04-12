Директор ФИА по ралли: производители просят ввести этап WRC в России

Директор Международной федерации автоспорта (ФИА) по ралли Ив Маттон рассказал о перспективах проведения этапа серии WRC в России. По словам Маттона, с соответствующей просьбой в ФИА обратились автопроизводители.

«Промоутер чемпионата мира по ралли работает с национальными спортивными ассоциациями и местными промоутерами. Нужно понять, как существуют возможности.

В WRC выступают за многообразие. Хочется наилучшим образом использовать локальные условия. Наша стратегия — оставить свой след в мировом масштабе. И этой цели придерживается не только ФИА, но и автопроизводители. Они просят, чтобы этапы появились в Китае, Северной Америке и России. А в будущем они хотят расширить географию на страны вроде Индии», — цитирует Маттона Autosport.