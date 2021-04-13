Цунода удивлён, что европейские фанаты Формулы-1 впечатлились его выступлениями

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что не ожидал такого большого количества положительных отзывов от европейских болельщиков Формулы-1, сколько он получил после Гран-при Бахрейна.

«Было интересно увидеть, что после этапа в Бахрейне я получил намного больше отзывов от европейских болельщиков, чем от японских. Дело в менталитете. Японские фанаты, перед тем как делать выводы, хотят увидеть несколько выступлений. Я был удивлён реакцией европейцев.

Не ожидал этого, так как этап в Бахрейне не был идеальным, надеялся, что финиширую выше девятого места. Рад, что есть такая поддержка болельщиков. Это нисколько не заставляет меня чувствовать давление. Беру от этого только положительное и в следующий гоночный уик-энд просто буду делать свою работу», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».