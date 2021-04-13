Доменикали рассчитывает увидеть женщину-пилота в Ф-1 в ближайшие 10 лет

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что в чемпионате будут пытаться обращать внимание на гендерное неравенство. В частности, функционер выразил надежду, что в обозримом будущем Ф-1 получит женщину-пилота.
«Будет ли в чемпионате в ближайшие 10 лет женщина-пилот? Да, на это есть большая надежда», — рассказал Доменикали в блиц-интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.
Напомним, одним из тех, кто активно выступает за привлечение девушек в гонки, является семикратный чемпион мира, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Не так давно действующий чемпион мира заявил, что в Формуле-1 пора прекращать доминирование мужчин.
Добавим, что за всю историю существования Формулы-1 было лишь пять женщин, которые принимали участие хотя бы в одном Гран-при.
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