Доменикали рассчитывает увидеть женщину-пилота в Ф-1 в ближайшие 10 лет

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что в чемпионате будут пытаться обращать внимание на гендерное неравенство. В частности, функционер выразил надежду, что в обозримом будущем Ф-1 получит женщину-пилота.

«Будет ли в чемпионате в ближайшие 10 лет женщина-пилот? Да, на это есть большая надежда», — рассказал Доменикали в блиц-интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, одним из тех, кто активно выступает за привлечение девушек в гонки, является семикратный чемпион мира, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Не так давно действующий чемпион мира заявил, что в Формуле-1 пора прекращать доминирование мужчин.

Добавим, что за всю историю существования Формулы-1 было лишь пять женщин, которые принимали участие хотя бы в одном Гран-при.