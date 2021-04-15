Итальянские СМИ: у одного из пилотов «Альпин» коронавирус, его на Гран-при заменит Квят

В социальных сетях появились слухи, согласно которым один из пилотов «Альпин» заразился коронавирусом. Пока неизвестно, идёт ли речь об Эстебане Оконе или Фернандо Алонсо. Но, по данным ряда итальянских источников, результат теста на коронавирус одного из них был положительным. Если информация подтвердится, то российский гонщик Даниил Квят, являющийся резервным пилотом команды, сможет принять участие в Гран-при Эмилии-Романьи.

В «Альпин» информацию пока не комментируют. Но известно, что Квят сейчас находится в Италии, он будет присутствовать на этапе Формулы-1.

Сегодня, 15 апреля, состоится традиционная пресс-конференция представителей команд. Ожидается, что на ней станет известно, заразился ли кто-то из пилотов «Альпин» коронавирусом или нет.