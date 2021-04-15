В телетрансляциях Формулы-1 добавят сразу шесть новых показателей

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о подготовке новых технических особенностей показа Гран-при. Уже на Гран-при Эмилии-Романьи дебютирует новый вариант показа F1 Insights. Новый вариант подразумевает показ деталей торможения пилотов. Ранее F1 Insights уже демонстрировали, как пилоты работают на торможении, но теперь технология доработана: в телетрансляциях будет показываться скорость гонщиков, их точки торможения, сила давления на педаль тормоза, максимальные перегрузки и различия в подходах пилотов.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Формулы-1.

В дальнейшем в ходе сезоне-2021 планируется добавить в телевизионную графику ещё пять новых показателей. На Гран-при Канады дебютирует показатель «использование возможностей машины» (относительно её потенциального уровня). На Гран-при Великобритании — «использование энергии» (в какие моменты гонки пилоты её используют и сколько накопленной энергии остаётся в запасе). На Гран-при Италии — «анализ стартов»: у кого из гонщиков была наилучшая реакция в момент, когда погасли пять огней светофора.



На Гран-при Японии появится показатель «работа на пит-лейне» с анализом работы команд на пип-стопах и подсчётом, сколько времени было потеряно или отыграно за время визита в боксы. Наконец, на Гран-при Австралии введут показатель «угроза подрезки», анализирующий, какие пилоты могут потерять позиции при более ранних пит-стопах конкурентов.



В общей сложности к концу сезона в Формуле-1 будут использоваться 18 различных технологий F1 Insights.