Боттас — лучший в первой свободной практике в Имоле, у Мазепина — вылет и авария

Пилот «Мерседеса» Ваттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи.
Второй результат показал его напарник, действующий чемпион Льюис Хэмилтон, третий — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Россиянин Никита Мазепин стал 18-м. По ходу практики он дважды вылетал за пределы трассы. В самом начале тренировки Мазепина развернуло в одном из поворотов, после чего он вылетел на гравий. В конце тренировки на выходе из последнего поворота Никита зацепил гравий с внешней стороны, и в итоге улетел в отбойник, несмотря на попытки поймать заднюю часть автомобиля.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:16.564
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.041
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.058
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.232
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.324
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.324
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.893
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.925
9. Николас Латифи («Уильямс») +1.175
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.205
11. Джордж Расселл («Уильямс») +1.302
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.319
13. Ландо Норрис («Макларен») +1.371
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.420
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.494
16. Серхио Перес («Ред Булл») +1.664
17. Эстебан Окон («Альпин») +1.796
18. Никита Мазепин («Хаас») +2.259
19. Мик Шумахер («Хаас») +2.916
20. Юки Цунода («Альфа Таури») +3.217
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