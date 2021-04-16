Боттас — лучший в первой свободной практике в Имоле, у Мазепина — вылет и авария

Пилот «Мерседеса» Ваттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи.

Второй результат показал его напарник, действующий чемпион Льюис Хэмилтон, третий — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Россиянин Никита Мазепин стал 18-м. По ходу практики он дважды вылетал за пределы трассы. В самом начале тренировки Мазепина развернуло в одном из поворотов, после чего он вылетел на гравий. В конце тренировки на выходе из последнего поворота Никита зацепил гравий с внешней стороны, и в итоге улетел в отбойник, несмотря на попытки поймать заднюю часть автомобиля.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:16.564

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.041

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.058

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.232

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.324

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.324

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.893

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.925

9. Николас Латифи («Уильямс») +1.175

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.205

11. Джордж Расселл («Уильямс») +1.302

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.319

13. Ландо Норрис («Макларен») +1.371

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.420

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.494

16. Серхио Перес («Ред Булл») +1.664

17. Эстебан Окон («Альпин») +1.796

18. Никита Мазепин («Хаас») +2.259

19. Мик Шумахер («Хаас») +2.916

20. Юки Цунода («Альфа Таури») +3.217