Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
Сегодня, 18 апреля, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле состоится гонка второго этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи.
После первого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
Начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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