Видео: болид Ферстаппена после поломки путешествует по улицам Имолы
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью забавного эпизода, произошедшего во время второй пятничной тренировки Гран-при Эмилии-Романьи. После того как болид голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена сломался на стартовой прямой, голландец припарковал автомобиль неподалёку от выезда с пит-лейна. Однако из-за продолжающейся тренировки водителю эвакуатора, на который погрузили машину Ферстаппена, пришлось отправиться в объезд и проехать вместе с машиной Макса по нескольким улицам Имолы. При этом трансляция с бортовой камеры на автомобиле «Ред Булл» продолжалась.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:42
-
18:32
-
17:55
-
16:31
-
15:19
-
14:12
-
13:19
-
12:16
-
11:23
-
10:00
-
09:00
-
00:59
- 15 апреля 2021
-
23:48
-
23:03
-
21:48
-
20:26
-
20:19
-
20:18
-
20:05
-
19:40
-
19:03
-
18:55
-
17:33
-
16:36
-
15:54
-
14:14
-
13:01
-
12:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам