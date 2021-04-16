Видео: болид Ферстаппена после поломки путешествует по улицам Имолы

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью забавного эпизода, произошедшего во время второй пятничной тренировки Гран-при Эмилии-Романьи. После того как болид голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена сломался на стартовой прямой, голландец припарковал автомобиль неподалёку от выезда с пит-лейна. Однако из-за продолжающейся тренировки водителю эвакуатора, на который погрузили машину Ферстаппена, пришлось отправиться в объезд и проехать вместе с машиной Макса по нескольким улицам Имолы. При этом трансляция с бортовой камеры на автомобиле «Ред Булл» продолжалась.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.