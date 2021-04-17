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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 19-й

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 19-й
Авто / Формула-1 0
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На автодроме в Имоле завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Её победителем стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, топ-3 замкнул напарник мексиканца Макс Ферстаппен. Валттери Боттас стал только восьмым.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат. Его напарник Мик Шумахер примет старт с восемнадцатой позиции.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,411
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,035
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,087
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,329
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,379
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,415
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,464
8. Валттери Боттас («Мерседес») +0,487
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,799
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

Не вышли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.15,199
12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.15,261
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.15,394
14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.15,593
15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.15,593

Не вышли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.15,974
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,122
18. Мик Шумахер («Хаас») — 1.16,279
19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.16,797
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

Формула-1 2021. Этап 2, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 апреля 2021, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:14.411
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.035
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.087
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