Палмер: у «Ред Булл» появился пилот, способный дать результат, когда его нет у Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмилии Романьи. По словам британца, второе место гонщика «Ред Булл» Серхио Переса говорит о том, что в австрийской команде приняли верное решение, выбрав в качестве напарника для Макса Ферстаппена именно мексиканца.
«Такой результат Переса демонстрирует правоту «Ред Булл» в отношении подписания контракта с Пересом. Мы никогда не видели, чтобы Александер Албон был так близок к Максу, не говорю уже о том, чтобы Алекс мог его опередить. У «Ред Булл» появился второй пилот, способный дать результат, когда его нет у Ферстаппена», — приводит слова британца BBC.
Напомним, поул в квалификации Гран-при Эмилии Романьи завоевал Льюис Хэмилтон, второе место у Переса, топ-3 замкнул Ферстаппен.
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