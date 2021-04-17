Палмер: у «Ред Булл» появился пилот, способный дать результат, когда его нет у Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмилии Романьи. По словам британца, второе место гонщика «Ред Булл» Серхио Переса говорит о том, что в австрийской команде приняли верное решение, выбрав в качестве напарника для Макса Ферстаппена именно мексиканца.

«Такой результат Переса демонстрирует правоту «Ред Булл» в отношении подписания контракта с Пересом. Мы никогда не видели, чтобы Александер Албон был так близок к Максу, не говорю уже о том, чтобы Алекс мог его опередить. У «Ред Булл» появился второй пилот, способный дать результат, когда его нет у Ферстаппена», — приводит слова британца BBC.

Напомним, поул в квалификации Гран-при Эмилии Романьи завоевал Льюис Хэмилтон, второе место у Переса, топ-3 замкнул Ферстаппен.