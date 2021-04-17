Хэмилтон: не ожидал, что опережу два болида «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. По его словам, он не ожидал, что опередит оба болида «Ред Булл».

«Сегодня всё было великолепно. Конечно, не ожидал, что опережу два болида «Ред Булл». Они были быстры, но наша машина также была достаточно быстра на протяжении уик-энда. Выражаю уважение команде за упорный труд.

Мне нравится, что рядом со мной стартуют две машины «Ред Булл». Люблю вызовы. Два болида соперников осложнит стратегию и создаст реальную проблему, так как у них отличный гоночный темп.

Как бы то ни было, очень рад. Первая попытка была очень хорошей, по-настоящему чистой. Вторая была уже не настолько сильна. Но, пройдя последний поворот, услышал, что мы завоевали поул. Я очень благодарен», — приводит слова Хэмилтона BBC.