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Баньяю лишили поула на Гран-при Португалии MotoGP, Маркес — 6-й, Росси — 17-й

Баньяю лишили поула на Гран-при Португалии MotoGP, Маркес — 6-й, Росси — 17-й
Авто / Мотогонки 0

В Португалии завершилась квалификация этапа MotoGP. Поул-позишен завоевал гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро. Лучшее время показал Франческо Баньяя, но он был дисквалифицирован. Лучший круг гонщик показ в момент, когда были вывешены жёлтые флаги из-за падения Мигеля Оливейры.

Второй результат — у Алекса Ринса из «Сузуки». Третье время показал Жоанн Зарко, представляющий «Дукати».

Запись можно посмотреть в «твиттере» MotoGP.

MotoGP 2021. Этап 3, Портиман, Португалия
Гран-при Португалии. Квалификация 2
17 апреля 2021, суббота. 16:35 МСК
Окончено
1
Фабио Куартараро
Yamaha
1:38.862
2
Алекс Ринс
Suzuki
+0.089
3
Жоанн Зарко
Ducati
+0.129
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