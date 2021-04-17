Баньяю лишили поула на Гран-при Португалии MotoGP, Маркес — 6-й, Росси — 17-й
В Португалии завершилась квалификация этапа MotoGP. Поул-позишен завоевал гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро. Лучшее время показал Франческо Баньяя, но он был дисквалифицирован. Лучший круг гонщик показ в момент, когда были вывешены жёлтые флаги из-за падения Мигеля Оливейры.
Второй результат — у Алекса Ринса из «Сузуки». Третье время показал Жоанн Зарко, представляющий «Дукати».
Запись можно посмотреть в «твиттере» MotoGP.
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