Поражение от Переса в квалификации — лишь третье для Ферстаппена после ухода Риккардо

В квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, второго этапа Формулы-1 сезона-2021, Макс Ферстаппен занял третье место, уступив в том числе своему напарнику по «Ред Булл» Серхио Пересу — и это лишь третье поражение нидерландца после ухода из команды Даниэля Риккардо в конце сезона-2018.



Так, в 2020 году Ферстаппен ни разу не проиграл в субботу Александеру Албону, а в 2019-м лишь два раза был позади товарища по команде: в Монце, когда Макс вообще не выезжал на трассу, зная о крупном штрафе за замену компонентов, и Монреале — потеряв возможность показать быстрый круг из-за вызванных Кевином Магнуссеном жёлтых флагов. Таким образом, Серхио Перес стал первым после Риккардо напарником Ферстаппена, которому удалось опередить Макса в очном сражении на трассе без вмешательства форс-мажора.



Победу в квалификации одержал Льюис Хэмилтон — это его 99-й поул в карьере. Перес и Ферстаппен расположились на второй и третьей позициях, а замкнули топ-5 Шарль Леклер и Пьер Гасли. Никита Мазепин занял 19-е место. Гран-при Эмилии-Романьи стартует 18 апреля в 16:00 по московскому времени.