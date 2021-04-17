Норрис — о потере третьего места: раздражён собой, эта ошибка всё испортила

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал ошибку в конце квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. У британца за несоблюдение границ трассы аннулировали время, которое принесло бы ему третью позицию на стартовой решётке.



«Я расстроен и раздражён собой. Думаю, до этого момента день был очень хорошим. Команда проделала потрясающую работу. Машина в квалификации просто ожила, мы внесли немало улучшений после пятницы, но на том самом круге мне не стоило допускать ошибку, которая всё испортила.



Это моя ошибка, но снаружи выглядит намного проще, что нужно просто оставаться внутри границ трассы. Когда ты в квалификации и в третьем сегменте имеешь возможность стать вторым или третьим, добившись своего лучшего результата, то ты атакуешь. А когда ты заходишь в поворот на столь высокой скорости, то достаточно совсем чуть-чуть не рассчитать скорость.



Я доволен — не своей работой, а командой. Уик-энд начался вообще не так, как надо, были проблемы, но мы внесли немало улучшений и чуть лучше поняли, как работает машина, как её оживить и направить в рабочее окно», — приводит слова Норриса GPFans.