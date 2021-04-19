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Хорнер защитил Переса после нескольких ошибок и финиша на 12-м месте

Хорнер защитил Переса после нескольких ошибок и финиша на 12-м месте
Авто / Формула-1 0
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Серхио Переса в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. Мексиканец после рестарта гонки имел шанс на подиум, но из-за вылета откатился за пределы топ-10 и в итоге финишировал 12-м.

«Думаю, дело просто в количестве времени, проведённом за рулём. Вчера он хорошо выполнил свою работу. Сегодня его гонка была беспорядочной. Очевидно, что в начале была ошибка позади сейфти-кара, потом десятисекундный штраф, а затем, к сожалению, ошибка позади «Феррари» на рестарте. Она была досадной, потому что иначе он тоже мог бы подняться сегодня на подиум. Разочаровывает, что его там нет, но, определённо, он обретает скорость, встаёт на ноги, и я уверен, что у него впереди намного более сильные уик-энды», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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