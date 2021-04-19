Сироткин: в Формуле-1 наконец настал тот момент, когда мы не знаем фаворита

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин признался, что не может сказать, у кого больше шансов стать чемпионом мира в сезоне-2021 Формулы-1 — у Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона.



«Я бы очень хотел сказать, что знаю, почему тот или иной из них фаворит, но, честно, не знаю. Мне кажется, их противостояние сейчас как раз и есть главная фишка сезона. Я вижу, что в каких-то аспектах лучше работает «Мерседес» с Льюисом, в других моментах быстрее выглядит «Ред Булл» с Максом. Дальше в сезоне будут трассы, которые подходят больше одной или другой машине, опять же фактор погоды может сыграть свою роль. Поэтому очень трудно, даже невозможно предугадать, чем обернется их противостояние.



Я думаю, в Формуле-1 наконец настал тот момент, когда мы не знаем фаворита, и это очень интересно. Возможно, находясь в команде и зная, как они будут использовать следующие месяцы на доработку этой машины и когда переключат ресурсы на разработку новой, можно было бы предугадать, но со стороны нельзя однозначно сказать, кто окажется сильнейшим по итогам сезона, и это очень здорово», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».