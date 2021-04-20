Техэксперт Ф-1 подробно объяснил тактическую борьбу Хэмилтона с Ферстаппеном

Технический эксперт сайта Формулы-1 Марк Хьюз поделился мнением о тактической борьбе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи. По словам Хьюза, «Мерседес» не смог адаптироваться к сложным погодным условиям.

«Дождь осложнил ситуацию с прогревом покрышек. Холодная и мокрая трасса — худшее, что могло быть для пилотов «Мерседеса». Когда дирекция гонки признала факт изменения климатических условий, команды смогли изменить некоторые параметры болидов. И в «Мерседесе» скорректировали работу кожухов и углеволокна, покрывающих передние тормозные диски.

Данные устройства определяют, какое количество тепла, генерируемого тормозами, будет доходить до самих шин. Они должны отводить тепло от шин. Но у «Мерседеса» приоритетной задачей стал ускоренный прогрев покрышек.

План «Мерседеса» был в том, чтобы пересидеть Ферстаппена на трассе и таким образом опередить его, оставшись на трассе на круг дольше. И хорошо проехать его на прогретом комплекте промежуточных шин. В то же время Ферстаппен должен был терять время, пытаясь прогреть новый комплект шин. Стандартная подрезка за счёт раннего пит-стопа тут не сработала именно из-за проблем с прогревом шин. Поэтому когда Ферстаппен поехал в боксы, Хэмилтон постарался проехать максимально быстрый круг.

Но попытка выйти в лидеры провалилась из-за небольшой заминки на пит-стопе. Сохранение тепла в колесе за счёт кожухов привело к расширению металла. В связи с этим колесо немного прилипло к креплению. Из-за этого «Мерседес» потерял две секунды, но и этого оказалось достаточно, чтобы Ферстаппен сохранил лидерство», — написал эксперт на сайте Формулы-1.