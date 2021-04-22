Норрис объяснил, почему не атаковал Ферстаппена после рестарта в Имоле

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему не стал атаковать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи после рестарта. Британец убеждён, что если бы сделал это, то в конечном итоге потерял бы возможность подняться на подиум. Напомним, что по итогам гонки Ландо стал третьим.

«Отказаться от атаки на Ферстаппена было для меня большим решением. В тот момент мы приняли решение перейти на софт. Думаю, я бы мог обойти Макса, особенно где-то на втором круге после рестарта. Но команда сказала мне по радио следить за резиной.

Думаю, мог бы обойти Ферстаппена, может, и нет, но по крайней мере мог попробовать это сделать. Но если бы я решился на это, то не финишировал бы на подиуме. Думаю, в этом случае я бы уничтожил резину и тогда Леклер бы обошёл меня», — приводит слова Норриса RaceFans.