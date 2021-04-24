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Николаев выиграл пролог «Золота Кагана» в зачёте грузовиков, Вязович — третий

Николаев выиграл пролог «Золота Кагана» в зачёте грузовиков, Вязович — третий
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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24 апреля в Астрахани стартовал второй этап чемпионата России по ралли-рейдам — «Золото Кагана — 2021». В первый день состоялись торжественное открытие и пролог, в последующие три дня участникам предстоит преодолеть длинные скоростные секции.

Для грузовых автомобилей «Золото Кагана» – это первые соревнования национального автоспортивного сезона. Команда «КАМАЗ-мастер», выставившая в этот раз сразу семь экипажей, традиционно использует эти весенние старты для проверки технических нововведений после январского «Дакара». Но это не просто тренировки и тесты: интерес «Золоту Кагана» добавляет то, что побороться за призовые места в Астрахань приезжают еще и спортсмены из «МАЗ-СПОРТавто» а также команда «ГазРейдСпорт».

Торжественный старт «Золота Кагана» традиционно состоялся у стен Астраханского кремля на площади Ленина.
Сразу после церемонии участники гонки переместились к месту проведения пролога гонки. Его техничная 15-километровая трасса изобиловала извилистыми дорогами с оврагами. По итогам первого дня ралли-рейда лучшим в грузовом зачете и вторым в абсолютном зачете на трассе 15-километрового пролога был экипаж Эдуарда Николаева с результатом 9 минут и 29 секунд. Быстрее Николаева сегодняшнюю трассу прошел только экипаж Дениса Кротова, выступающего в легковом зачете на MINI.

В таблице грузового зачета вторую и третью позиции заняли белорусские экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского и Сергея Вязовича. Далее идут Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов, Айрат Мардеев и Антон Шибалов.

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