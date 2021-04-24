На ралли в Австралии за два дня погибли три человека
Организаторы ралли «Тарга Тасмания», проходящего в Австралии, сообщили о второй трагедии. В результате аварии, которая произошла в субботу, 24 апреля, погибли два человека, сообщает The Guardian.
Имена погибших не называются. Но известно, что скончались пилот и штурман.
Это — ещё одна трагедия на ралли в Австралии. В пятницу, 23 апреля, в фатальную аварию попал 68-летний гонщик Шейн Нэвин. Штурман гонщика получил травмы.
Любопытно, что за 26-летнюю историю этой гонки произошло всего четыре смертельных случая. Три из них зафиксированы за два последних дня. Ещё один смертельный случай на ралли «Тарга Тасмания» произошёл в 2013 году. Тогда 71-летний гонщик Джон Мэнселл погиб, врезавшись на «Порше» в дерево в районе Экстона.
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