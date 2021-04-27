Сотников выиграл третий этап ралли-рейда «Золото Кагана», Николаев сошёл

Завершился третий этап ралли-рейда «Золото Кагана», который проходит в Астраханской области. За коротким 23-километровым лиазоном последовали 315 «боевых» километров.
Победу на третьем спецучастке одержал действующий чемпион «Дакара» Дмитрий Сотников. Второе место занял экипаж Айрата Мардеева, третье — Сергей Вязович.
На 14-м километре трассы вынужденную остановку совершил экипаж Эдуарда Николаева.
«Сегодня третий день гонки. Хорошее было начало, но, к сожалению, на 14-м километре от старта у нас была остановка, связанная с двигателем – прорвало прокладку газового стыка. Также как это было на «Дакаре-2019». Очень обидно, что не получилось проехать полноценно весь спецучасток, тем не менее не расстраиваемся, постараемся за ночь починить автомобиль и завтра продолжить, пусть даже со штрафным временем», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗа».
Ралли-рейд «Золото Кагана». Третий спецучасток. Зачёт грузовиков
1. Дмитрий Сотников — 4:12:26
2. Айрат Мардеев + 0:00:11
3. Сергей Вязович + 0:06:47
4. Антон Шибалов + 0:11:00
5. Виталий Мурылев +0:13:20
6. Сергей Куприянов +0:45:24
7. Андрей Каргинов +1:21:20.
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