Сотников выиграл третий этап ралли-рейда «Золото Кагана», Николаев сошёл

Завершился третий этап ралли-рейда «Золото Кагана», который проходит в Астраханской области. За коротким 23-километровым лиазоном последовали 315 «боевых» километров.

Победу на третьем спецучастке одержал действующий чемпион «Дакара» Дмитрий Сотников. Второе место занял экипаж Айрата Мардеева, третье — Сергей Вязович.

На 14-м километре трассы вынужденную остановку совершил экипаж Эдуарда Николаева.

«Сегодня третий день гонки. Хорошее было начало, но, к сожалению, на 14-м километре от старта у нас была остановка, связанная с двигателем – прорвало прокладку газового стыка. Также как это было на «Дакаре-2019». Очень обидно, что не получилось проехать полноценно весь спецучасток, тем не менее не расстраиваемся, постараемся за ночь починить автомобиль и завтра продолжить, пусть даже со штрафным временем», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗа».

Ралли-рейд «Золото Кагана». Третий спецучасток. Зачёт грузовиков

1. Дмитрий Сотников — 4:12:26

2. Айрат Мардеев + 0:00:11

3. Сергей Вязович + 0:06:47

4. Антон Шибалов + 0:11:00

5. Виталий Мурылев +0:13:20

6. Сергей Куприянов +0:45:24

7. Андрей Каргинов +1:21:20.