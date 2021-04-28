Попов выразил надежду, что Россия сможет принимать сразу два Гран-при Формулы-1

Комментатор Формулы-1 на телеканале «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал информацию, что в будущем Гран-при России может переехать с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.



«Игора», конечно, может принять Гран-при, я так понимаю, что трасса омологирована. Трасса интересная, я там был, когда еще автодром не был открыт, только пару зданий было построено. Как раз было награждение ФИА в Санкт-Петербурге, на следующий день мы поехали смотреть трассу. Конечно, не хотелось бы и Сочи потерять. Если бы мы могли иметь две гонки в России — это было бы замечательно. Большая страна с большим коммерческим потенциалом. Если расширяем присутствие Формулы-1 в США, почему бы не расширить его в России», — заявил Попов в интервью DTF Autosport.