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Попов выразил надежду, что Россия сможет принимать сразу два Гран-при Формулы-1

Попов выразил надежду, что Россия сможет принимать сразу два Гран-при Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Комментатор Формулы-1 на телеканале «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал информацию, что в будущем Гран-при России может переехать с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

«Игора», конечно, может принять Гран-при, я так понимаю, что трасса омологирована. Трасса интересная, я там был, когда еще автодром не был открыт, только пару зданий было построено. Как раз было награждение ФИА в Санкт-Петербурге, на следующий день мы поехали смотреть трассу. Конечно, не хотелось бы и Сочи потерять. Если бы мы могли иметь две гонки в России — это было бы замечательно. Большая страна с большим коммерческим потенциалом. Если расширяем присутствие Формулы-1 в США, почему бы не расширить его в России», — заявил Попов в интервью DTF Autosport.

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