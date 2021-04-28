В «КАМАЗ-мастере» рассказали об адаптации к новому «экологичному» регламенту «Дакара»
Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов рассказал о подготовке к вступлению новых правил «Дакара». С 2026 года грузовики должны выступать на двигателях, обеспечивающих ультранизкое загрязнение воздуха, а к 2030 все участники будут обязаны перейти на эксплуатацию моторов на альтернативном топливе.
«Я видел по этому поводу сообщения в прессе, но как это будет реализовано, пока никто не знает. Первый шаг в этом направлении мы сделали. А какие будут технологии у нас и какие будут требования у «Дакара» сейчас сказать достаточно сложно. Из идей, которые у нас есть, это грузовик, использующий сжиженный природный газ, а не сжатый, как сейчас, и водородный топливный элемент», — сказал Куприянов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
22:03
-
20:12
-
19:31
-
18:41
-
17:05
-
16:19
-
15:47
-
15:40
-
15:29
-
15:17
-
14:58
-
14:52
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:55
-
11:35
-
10:57
-
09:59
-
00:52
- 27 апреля 2021
-
23:57
-
22:49
-
21:59
-
20:33
-
20:11
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
18:58
-
18:03
-
17:56
-
16:37
-
16:27
-
16:11
-
15:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам