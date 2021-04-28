В «КАМАЗ-мастере» рассказали об адаптации к новому «экологичному» регламенту «Дакара»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов рассказал о подготовке к вступлению новых правил «Дакара». С 2026 года грузовики должны выступать на двигателях, обеспечивающих ультранизкое загрязнение воздуха, а к 2030 все участники будут обязаны перейти на эксплуатацию моторов на альтернативном топливе.

«Я видел по этому поводу сообщения в прессе, но как это будет реализовано, пока никто не знает. Первый шаг в этом направлении мы сделали. А какие будут технологии у нас и какие будут требования у «Дакара» сейчас сказать достаточно сложно. Из идей, которые у нас есть, это грузовик, использующий сжиженный природный газ, а не сжатый, как сейчас, и водородный топливный элемент», — сказал Куприянов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.