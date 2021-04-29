Ферстаппен — о слухах про «Мерседес»: у меня нет причин что-то менять

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что на данный момент у него нет планов досрочно завершать отношения с австрийской командой и переходить в «Мерседес» — вопреки предположениям журналистов, что он мог бы заменить в составе «серебряных стрел» Льюиса Хэмилтона либо стать его напарником.
«Я довольно часто отвечал про это. Я очень хорошо чувствую себя в команде, нет причин что-то менять. Ещё до объявления о планах по моторам я был рад находиться там, где я есть, и надеюсь, что мы можем ещё долгое время выступать вместе. Мне больше особенно нечего сказать», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.
Ранее «Ред Булл» объявил, что намерен самостоятельно создать мотор под новый регламент Ф-1, который планируется ввести в 2025 году.
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