Феттель отреагировал на проигрыш Строллу шести десятых секунды

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Португалии, а также объяснил, почему уступил напарнику по команде Лэнсу Строллу 0,6 секунды.

«Я не чувствовал себя комфортно во время квалификационных попыток, пока ещё трудно свести всё воедино. Мы попробовали ряд вещей, но не достигли лучшего результата. Но я уверен, что у нас что-то будет на завтра. Машина ещё не делает то, что я хочу. Думаю, мы ещё можем поработать над настройками, а также над пилотажем. На длинных сериях было немного лучше. На коротких было трудно направить шины в рабочее окно.



Шесть десятых от Лэнса? Нет, я не расстроен. Он использует в этот уик-энд немного другую спецификацию машины, это было ясно с самого начала. Надеюсь, он сможет сделать с ней небольшой шаг вперёд», — приводит слова Феттеля PlanetF1.