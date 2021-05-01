Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Португалии, Мазепин — 20-й

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На Международном автодроме Алгарве завершилась третья тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место у Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе». Топ-3 замкнул Валттери Боттас.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин стал двадцатым, его напарник по команде Мик Шумахер стал пятнадцатым, опередив также дуэты «Астон Мартин» и «Уильямса».

Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.18,489

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,236

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,331

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,351

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,371

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,512

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,561

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,783

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,885

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,926

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,996

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,093

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,099

14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,460

15. Мик Шумахер («Хаас») +1,544

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,601

17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,638

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,725

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,192

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,201.