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Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Португалии, Мазепин — 20-й

Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Португалии, Мазепин — 20-й
Авто / Формула-1 0
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На Международном автодроме Алгарве завершилась третья тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место у Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе». Топ-3 замкнул Валттери Боттас.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин стал двадцатым, его напарник по команде Мик Шумахер стал пятнадцатым, опередив также дуэты «Астон Мартин» и «Уильямса».

Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.18,489
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,236
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,331
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,351
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,371
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,512
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,561
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,783
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,885
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,926
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,996
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,093
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,099
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,460
15. Мик Шумахер («Хаас») +1,544
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,601
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,638
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,725
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,192
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,201.

Формула-1 2021. Этап 3, Портиман, Португалия
Гран-при Португалии. Свободная практика 3
01 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:18.489
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.236
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.331
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