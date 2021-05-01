Боттас завоевал поул-позишен на Гран-при Португалии, Риккардо — 16-й, Мазепин — 20-й

На Гран-при Португалии завершилась квалификация. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Ферстаппен показал быстрейшее время в третьем сегменте, но оно было аннулировано из-за нарушения границ трассы

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат. Его напарник Мик Шумахер стал 19-м.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.

Формула-1. Гран-при Португалии. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») —1:18.348

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,007

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,398

4. Серхио Перес («Ред Булл») — +0,542

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — +0,691

6. Эстебан Окон («Альпин») — +0,694

7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,768

8. Шарль Леклер («Феррари») — +0,958

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,127

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — +1,311.

Не прошли в третий сегмент:

11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:19.109

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:19.216

13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:19,456

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:19,463

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:19,812



Не прошли во второй сегмент:

16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:19,839

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:19,913

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1:20,285

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1:20,452

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1:20,912.