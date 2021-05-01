Боттас завоевал поул-позишен на Гран-при Португалии, Риккардо — 16-й, Мазепин — 20-й

На Гран-при Португалии завершилась квалификация. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Ферстаппен показал быстрейшее время в третьем сегменте, но оно было аннулировано из-за нарушения границ трассы
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат. Его напарник Мик Шумахер стал 19-м.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.
Формула-1. Гран-при Португалии. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») —1:18.348
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,007
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,398
4. Серхио Перес («Ред Булл») — +0,542
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — +0,691
6. Эстебан Окон («Альпин») — +0,694
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,768
8. Шарль Леклер («Феррари») — +0,958
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,127
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — +1,311.
Не прошли в третий сегмент:
11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:19.109
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:19.216
13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:19,456
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:19,463
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:19,812
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:19,839
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:19,913
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1:20,285
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1:20,452
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1:20,912.
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