Леклер — после проигрыша Сайнсу: я просто был недостаточно хорош

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Португалии Формулы-1. Напарник монегаска Карлос Сайнс занял пятое место.



«Я просто был недостаточно хорош. Я не пилотировал так, как хотел, был нестабилен на протяжении всей квалификации. Конечно, из-за ветра было сложно, но это касалось всех. Я просто должен был лучше выполнить свою работу. К счастью, мне удалось выйти из второго сегмента на шинах „медиум“, хотя это было непросто. А затем в третьем сегменте я просто сделал недостаточно.



Надеюсь, мы хорошо стартуем и ничего не потеряем на первых кругах, потому что прогреть шины будет нелегко. Ну а дальше наши шины должны стать лучше», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazin.