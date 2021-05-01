Леклер — после проигрыша Сайнсу: я просто был недостаточно хорош
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Португалии Формулы-1. Напарник монегаска Карлос Сайнс занял пятое место.
«Я просто был недостаточно хорош. Я не пилотировал так, как хотел, был нестабилен на протяжении всей квалификации. Конечно, из-за ветра было сложно, но это касалось всех. Я просто должен был лучше выполнить свою работу. К счастью, мне удалось выйти из второго сегмента на шинах „медиум“, хотя это было непросто. А затем в третьем сегменте я просто сделал недостаточно.
Надеюсь, мы хорошо стартуем и ничего не потеряем на первых кругах, потому что прогреть шины будет нелегко. Ну а дальше наши шины должны стать лучше», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazin.
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