Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте, Норрис продолжает удерживаться в топ-3

После завершения третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Португалии действующий обладатель титула, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте. После завоевания победы в Портимане в его активе 69 очков. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» отстаёт от британца на восемь очков, в топ-3 продолжает удерживаться Ландо Норрис — 37 очков.
В Кубке Конструкторов «Мерседес» увеличил отрыв от «Ред Булл» до 18 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 69 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61
3. Ландо Норрис («Макларен») — 37
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 32
5. Шарль Леклер («Феррари») — 28
6. Серхио Перес («Ред Булл») — 22
7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 16
8. Карлос Сайнс («Феррари») — 14
9. Эстебан Окон («Альпин») — 8
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 7
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5
12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 5
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2.
Кубок Конструкторов
1. «Мерседес» — 101 очко
2. «Ред Булл» — 83
3. «Макларен» — 53
4. «Феррари» — 42
5. «Альпин» — 13
6. «Альфа Таури» — 9
7. «Астон Мартин» — 5.
- 2 мая 2021
-
19:31
-
19:21
-
19:14
-
18:59
-
18:42
-
18:04
-
16:04
-
15:23
-
14:40
-
13:54
-
13:00
-
12:58
-
11:39
-
10:58
-
00:56
-
00:26
- 1 мая 2021
-
23:59
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
22:29
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:45
-
19:39
-
19:25
-
19:16
-
19:07
-
19:00