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Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте, Норрис продолжает удерживаться в топ-3

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте, Норрис продолжает удерживаться в топ-3
Авто / Формула-1 0
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После завершения третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Португалии действующий обладатель титула, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте. После завоевания победы в Портимане в его активе 69 очков. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» отстаёт от британца на восемь очков, в топ-3 продолжает удерживаться Ландо Норрис — 37 очков.

В Кубке Конструкторов «Мерседес» увеличил отрыв от «Ред Булл» до 18 очков.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 69 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61
3. Ландо Норрис («Макларен») — 37
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 32
5. Шарль Леклер («Феррари») — 28
6. Серхио Перес («Ред Булл») — 22
7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 16
8. Карлос Сайнс («Феррари») — 14
9. Эстебан Окон («Альпин») — 8
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 7
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5
12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 5
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2.

Кубок Конструкторов

1. «Мерседес» — 101 очко
2. «Ред Булл» — 83
3. «Макларен» — 53
4. «Феррари» — 42
5. «Альпин» — 13
6. «Альфа Таури» — 9
7. «Астон Мартин» — 5.

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