Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте, Норрис продолжает удерживаться в топ-3

После завершения третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Португалии действующий обладатель титула, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте. После завоевания победы в Портимане в его активе 69 очков. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» отстаёт от британца на восемь очков, в топ-3 продолжает удерживаться Ландо Норрис — 37 очков.

В Кубке Конструкторов «Мерседес» увеличил отрыв от «Ред Булл» до 18 очков.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 69 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61

3. Ландо Норрис («Макларен») — 37

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 32

5. Шарль Леклер («Феррари») — 28

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 22

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 16

8. Карлос Сайнс («Феррари») — 14

9. Эстебан Окон («Альпин») — 8

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 7

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5

12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 5

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2.

Кубок Конструкторов

1. «Мерседес» — 101 очко

2. «Ред Булл» — 83

3. «Макларен» — 53

4. «Феррари» — 42

5. «Альпин» — 13

6. «Альфа Таури» — 9

7. «Астон Мартин» — 5.