Хэмилтон: Ферстаппен допустил ошибку, и это было идеально

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы на Гран-при Португалии, отметив, что гонка получилась сложной, как с физической, так и с психологической точки зрения.

«Это была сложная гонка, как физически, так и психологически. Удерживать всё собранным воедино было непросто. Старт получился не таким хорошим, как у Валттери, затем я потерялся на рестарте, что было нехорошо.

Пытался перегруппироваться и показать всё, что могу. Думаю, в какой-то момент Макс допустил ошибку и это было идеально. Что касается Валттери, должен был его атаковать перед тем, как шины уйдут. Мне удалось его пройти, сработал буквально на пределе. Отличная гонка. Как бы то ни было, не всё было идеально, так что изучим некоторые моменты», — приводит слова Хэмилтона BBC.