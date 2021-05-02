Боттас пожаловался на загадочную нехватку темпа в начале гонки

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Португалии Формулы-1. Боттас лидировал в гонке, но ещё до первого пит-стопа пропустил вперёд партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, а сразу после визита в боксы допустил ошибку и позволил себя обогнать нидерландскому представителю «Ред Булл» Максу Ферстаппену.



«Я не знаю, что случилось на первом отрезке гонки. У меня не было темпа по неизвестным причинам. После этого на втором отрезке всё было вполне хорошо, но возникла какая-то проблема с сенсором или чем-то ещё. У нас в целом сегодня была сильная техника, так что я не знаю, почему на первом отрезке всё не сработало», — приводит слова Боттаса BBC.