Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас пожаловался на загадочную нехватку темпа в начале гонки

Боттас пожаловался на загадочную нехватку темпа в начале гонки
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Португалии Формулы-1. Боттас лидировал в гонке, но ещё до первого пит-стопа пропустил вперёд партнёра по команде Льюиса Хэмилтона, а сразу после визита в боксы допустил ошибку и позволил себя обогнать нидерландскому представителю «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Я не знаю, что случилось на первом отрезке гонки. У меня не было темпа по неизвестным причинам. После этого на втором отрезке всё было вполне хорошо, но возникла какая-то проблема с сенсором или чем-то ещё. У нас в целом сегодня была сильная техника, так что я не знаю, почему на первом отрезке всё не сработало», — приводит слова Боттаса BBC.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021