Мазепин объяснил, почему считает гонку позитивной для себя

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Португалии, в которой он финишировал на 19-м и последнем месте.



«Думаю, гонка была позитивной, если вы посмотрите на времена на круге. Очевидно, мы осознали, что не будем бороться ни за какие высокие позиции, а потому перешли на план С, который не был оптимальным в плане итогового времени на финише, но оптимальным для того, чтобы не получать синие флаги. Это позволило нам проехать чистые круги и посмотреть, как себя ведёт машина и в чём нам следует прибавить.



Первые несколько кругов были хорошими, но мне нужно прибавить в пилотаже — это придёт с опытом. В плане обучения это была достойная гонка. Есть много вещей, в которых я могу прибавить со своей стороны», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».