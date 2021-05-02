Росберг: Ферстаппен ошибается слишком много

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне допускает слишком много ошибок.

«Думаю, «Ред Булл» надеялись победить в Португалии, так как у них быстрейшая машина. Если мы вспомним квалификацию, у Макса был быстрейший круг, но результат аннулировали из-за ошибки. Потом Ферстаппен показал быстрейший круг в гонке, но и этот результат был аннулирован. Слишком много ошибок.

Хэмилтон выдал феноменальную гонку. Полагаю, Макс начинает лучше понимать, насколько хорош Хэмилтон. Ферстаппену, чтобы побить Льюиса, нужно делать идеально всё. На данный момент Хэмилтон ведёт со счётом 2:1», — приводит слова Росберга GPFans.

Напомним, по итогам Гран-при Португалии Хэмилтон в общем зачёте нарастил преимущество над Ферстаппеном до восьми очков.