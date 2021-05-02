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Леклер подверг критике собственное выступление и рассказал о проблемах с шинами

Леклер подверг критике собственное выступление и рассказал о проблемах с шинами
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на шестой позиции в гонке Гран-при Португалии Формулы-1, отметив, что ранее в ходе гоночного уик-энда он мог бы выполнить собственную работу более качественно.

«Только у нас были огромные проблемы на шинах «медиум» — у обоих пилотов. Сразу же началось сильное гранулирование, были сильные проблемы.

Если посмотреть на весь уик-энд, то как пилот я не выполнил свою работу здорово. Я не выжал из машины максимум, просто потому что был очень нестабилен. Сегодня я проделал хорошую работу, поскольку с восьмого места особо большего было не сделать, но если посмотреть на весь уик-энд, то я мог бы сделать свою работу лучше», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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