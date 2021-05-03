Льюис Хэмилтон перепутал борьбу за лидерство с обгоном на круг. Видео
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью интересного эпизода, случившегося во время гонки Гран-при Португалии. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после своего первого и единственного пит-стопа догнал лидировавшего в гонке мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса и легко опередил Чеко в споре за первую позицию. При этом Хэмилтон думал, что не борется с Пересом за позицию, а опережает его на круг. Поэтому Хэмилтон даже возмутился по радио, почему Серхио не показывали синие флаги, после чего услышал в ответ, что это была реальная борьба за позицию.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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