Квят — о прогрессе «Альпин»: я привёз с собой в рюкзаке лошадиные силы!

Резервный гонщик «Альпин» Даниил Квят прокомментировал успешное выступление французской команды на Гран-при Португалии Формулы-1. Эстебан Окон и Фернандо Алонсо попали в очковую зону, заняв седьмую и восьмую позиции. Квят впервые в сезоне отработал с «Альпин» весь гоночный уик-энд.



«Я привёз с собой в рюкзаке лошадиные силы! Если без шуток, то все три трассы на старте сезона очень сильно отличаются друг от друга. Здесь много медленных поворотов, и наша машина словно «включилась» с первой же практики, была очень конкурентоспособной. И мы просто продолжили прогрессировать в ходе уик-энда.



Для нас было важно провести такой уик-энд, поднять себе настроение — теперь мотивация в команде очень высокая. Мы всё лучше и лучше понимаем машину. Надеюсь, что мы присоединимся к схватке «Макларена» и «Феррари» совсем скоро», — заявил Квят в эфире YouTube-канала Формулы-1.