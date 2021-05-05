«Ред Булл» показал второй результат по набранным очкам за последние десять лет

В нынешнем сезоне «Ред Булл» показал второй результат по набранным очкам за последние десять лет.

В этом году за первые три гонки команде удалось набрать 84 очка. Больше «Ред Булл» сумел набрать только в сезоне-2011 — тогда команда выиграла Кубок конструкторов, а пилот Себастьян Феттель стал чемпионом мира. 10 лет назад за три гонки команда набрала 105 очков.

На данный момент в активе Макса Ферстаппена 61 очко, у Серхио Переса — 22. Больше набрали только пилоты «Мерседеса» — 69 очков в свой актив записал действующий чемпион Льюис Хэмилтон, ещё 37 — его напарник Ландо Норрис.

Фото: https://www.reddit.com/user/freestyle100m/

Напомним, на Гран-при Португалии Ферстаппен финишировал на втором месте, Перес — на четвёртом, а Норрис — на пятом. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.