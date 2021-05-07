Формула-1. Гран-при Испании. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 7 мая, на автодроме «Каталунья» в Барселоне состоятся пятничные тренировки четвёртого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Испании. Первая сессия свободной практики стартует в 12:30 мск, вторая начнётся в 16:00.



После третьего этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Испании Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Испании Формулы-1