Формула-1. Гран-при Испании. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 7 мая, на автодроме «Каталунья» в Барселоне состоятся пятничные тренировки четвёртого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Испании. Первая сессия свободной практики стартует в 12:30 мск, вторая начнётся в 16:00.
После третьего этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Испании Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Испании Формулы-1
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