Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 8 мая, на автодроме «Каталунья» в Барселоне состоится третья свободная практика четвёртого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Испании. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.



После третьего этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Ф-1 — пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция третьей практики