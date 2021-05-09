Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
Сегодня, 9 мая, на автодроме «Каталунья» в Барселоне состоится гонка четвёртого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Испании.
После третьего этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 19-ю позицию.
Начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Испании — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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