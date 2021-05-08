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Александр Смоляр выиграл первую гонку нового сезона Формулы-3

Александр Смоляр выиграл первую гонку нового сезона Формулы-3
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр одержал победу в первой гонке первого этапа сезона-2021 Формулы-3. После старта со второй позиции Смоляр на четвёртом круге опередил обладателя поул-позишен Джонни Эдгара. Под финиш отставание от Александра начал сокращать Клемент Новалак, однако финальные круги прошли позади сейфти-кара после вылета одного из пилотов.

Также Смоляр записал на свой круг быстрейший круг гонки и заработал два бонусных очка.

Формула-3. Барселона. Первая гонка

1. Александр Смоляр — 21 круг
2. Клемент Новалак +1,5
3. Кайо Коллет +1,9
4. Логан Сарджент +2,1
5. Джонни Эдгар +2,4
6. Оливер Колдуэлл +2,8
7. Фредерик Вести +3,4
8. Деннис Хаугер +3,8
9. Виктор Мартинс +4,1
10. Маттео Наннини +4,5
11. Давид Шумахер +4,9
12. Энцо Фиттипальди +5,3...
15. Хуан Мануэль Корреа +7,2...
28. Артур Леклер +21,4.

Формула-3. Общий зачёт.

1. Александр Смоляр («АРТ») — 17 очков
2. Клемент Новалак («Трайдент») — 12 очков
3. Кайо Коллет («МП Моторспорт») — 10 очков
4. Логан Сарджент («Хароуз») — 8 очков
5. Деннис Хаугер («Према») — 7 очков
6. Джонни Эдгар («Карлин») — 5 очков
7. Оливер Колдуэлл («Према») — 4 очка
8. Фредерик Вести («АРТ») — 3 очка
9. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») — 2 очка
10. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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