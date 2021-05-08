Александр Смоляр выиграл первую гонку нового сезона Формулы-3

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр одержал победу в первой гонке первого этапа сезона-2021 Формулы-3. После старта со второй позиции Смоляр на четвёртом круге опередил обладателя поул-позишен Джонни Эдгара. Под финиш отставание от Александра начал сокращать Клемент Новалак, однако финальные круги прошли позади сейфти-кара после вылета одного из пилотов.



Также Смоляр записал на свой круг быстрейший круг гонки и заработал два бонусных очка.



Формула-3. Барселона. Первая гонка



1. Александр Смоляр — 21 круг

2. Клемент Новалак +1,5

3. Кайо Коллет +1,9

4. Логан Сарджент +2,1

5. Джонни Эдгар +2,4

6. Оливер Колдуэлл +2,8

7. Фредерик Вести +3,4

8. Деннис Хаугер +3,8

9. Виктор Мартинс +4,1

10. Маттео Наннини +4,5

11. Давид Шумахер +4,9

12. Энцо Фиттипальди +5,3...

15. Хуан Мануэль Корреа +7,2...

28. Артур Леклер +21,4.



Формула-3. Общий зачёт.



1. Александр Смоляр («АРТ») — 17 очков

2. Клемент Новалак («Трайдент») — 12 очков

3. Кайо Коллет («МП Моторспорт») — 10 очков

4. Логан Сарджент («Хароуз») — 8 очков

5. Деннис Хаугер («Према») — 7 очков

6. Джонни Эдгар («Карлин») — 5 очков

7. Оливер Колдуэлл («Према») — 4 очка

8. Фредерик Вести («АРТ») — 3 очка

9. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») — 2 очка

10. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.