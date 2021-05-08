Смоляр прокомментировал первую победу в Формуле-3

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал победу в первой гонке нового сезона Формулы-3. Россиянин выиграл первую гонку уик-энда в Барселоне после старта со второй позиции.
«Обгон Эдгара за лидерство был очень важным моментом гонки. Я знал, что это может оказаться мой последний шанс на атаку. Конечно, я был рад увидеть в конце сейфти-кар. Думаю, для Новалака было бы реально давить на меня, приближаться, как это было перед выездом машины безопасности. Но тут трудно ехать вплотную, так что я не уверен, смог бы он меня обойти или нет. Он бы меня догнал, но не знаю, совершил бы он обгон за победу.
Это первая гонка сезона, я не ожидал такой сильной деградации шин — в прошлом году такого не было. Конечно, я пытался не скользить и не делать других подобных вещей, которые плохо влияют на состояние шин, но в последние пять кругов было нелегко их контролировать. Без сомнений, на брифинге мы это обсудим и в следующей гонке всё будет намного лучше», — заявил Смоляр на пресс-конференции после гонки.
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