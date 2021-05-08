Хэмилтон в сотый раз выиграл квалификацию Формулы-1

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал сотую победу в квалификациях Ф-1. Этой отметки он достиг на Гран-при Испании. Британец стал первым в истории гонщиком, которому покорилось подобное достижение.
Второе место в списке пилотов, завоевавших наибольшее число побед в квалификациях, занимает первый в истории семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер (68), топ-3 замыкает трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна (65).
При этом стоит отметить, что в процентном соотношении Хэмилтон не лучший. Пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио побеждал в квалификациях 29 раз, что составляет 55,7% от всех его участий в квалификационных сессиях, у Джима Кларка 45,2% побед, далее идут Альберто Аскари (42,4%) и Айртон Сенна (40,1%). Лишь после них располагается Льюис Хэмилтон, выигрывавший в 37% квалификаций.
Соответствующий твит доступен на странице Формулы-1 в «Твиттере».
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