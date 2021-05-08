Хэмилтон рассказал, почему чуть не проиграл квалификацию Гран-при Испании

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Испании. Этот поул стал для британца 100-м в Формуле-1.



«Не могу поверить, что мы на отметке в 100 поулов. Это всё благодаря мужчинам и женщинам на базе, которые постоянно поднимают планку. Кто бы мог подумать в 2012-м, когда мы приняли решение стать партнёрами, что в квалификациях дойдём до сотни. Этот поул словно первый для меня!



Мы были сильны весь уик-энд, и я внёс некоторые изменения. Ты всегда пытаешься сделать машину лучше, но во многом просто гадаешь, потому что нужно держать в уме и гонку. Мы внесли изменения, я сразу подумал, что они неверные. Была такая сильная недостаточная поворачиваемость, машина была «ленивой», она не проходила повороты, как я хотел. Но это было моё решение. Вот почему я находился позади всю квалификацию. Я вносил мелкие изменения здесь и там, но первый круг был лучшим в сессии, что было здорово», — приводит слова Хэмилтона BBC.