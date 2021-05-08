В гонке Формулы-3 лидеры дважды столкнулись, Смоляр сошёл после аварии на старте

В Барселоне состоялась вторая гонка первого этапа сезона-2021 Формулы-3. В споре за победу дважды происходили столкновения. Сначала лидировавший Давид Шумахер столкнулся в первом повороте с Энцо Фиттипальди, после чего болид немца отлетел в отбойник, а машина бразильца вскоре остановилась на трассе. Затем столкновение произошло между Маттео Наннини и атаковавшим его Деннисом Хаугером. Оба автомобиля потеряли передние антикрылья и откатились назад. Победу в итоге одержал Оливер Колдуэлл, который на последнем круге отразил атаку Виктора Мартинса.
Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 12-м, заработал прокол заднего колеса в первом повороте, после чего потерял контроль над машиной и столкнулся с Логаном Сарджентом.
Формула-3. Барселона. Вторая гонка
1. Оливер Колдуэлл — 22 круга
2. Виктор Мартинс +0,9
3. Фредерик Вести +2,8
4. Клемент Новалак +3,7
5. Кайо Коллет +3,9
6. Джимми Эдгар +4,5
7. Аюму Иваса +5,0
8. Джек Дуэн +5,5
9. Джек Кроуфорд +5,8
10. Хуан Мануэль Корреа +6,4...
12. Артур Леклер +8,5...
28. Давид Шумахер — сошёл...
30. Александр Смоляр — сошёл.
- 8 мая 2021
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
18:44
-
18:36
-
18:30
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:03
-
14:15
-
14:06
-
13:20
-
13:02
-
12:24
-
11:42
-
10:22
-
10:00
-
09:28
-
00:36
- 7 мая 2021
-
23:35
-
22:51
-
22:34
-
22:12
-
22:05
-
21:43
-
21:38
-
21:27
-
21:02