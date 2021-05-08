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В гонке Формулы-3 лидеры дважды столкнулись, Смоляр сошёл после аварии на старте

В гонке Формулы-3 лидеры дважды столкнулись, Смоляр сошёл после аварии на старте
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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В Барселоне состоялась вторая гонка первого этапа сезона-2021 Формулы-3. В споре за победу дважды происходили столкновения. Сначала лидировавший Давид Шумахер столкнулся в первом повороте с Энцо Фиттипальди, после чего болид немца отлетел в отбойник, а машина бразильца вскоре остановилась на трассе. Затем столкновение произошло между Маттео Наннини и атаковавшим его Деннисом Хаугером. Оба автомобиля потеряли передние антикрылья и откатились назад. Победу в итоге одержал Оливер Колдуэлл, который на последнем круге отразил атаку Виктора Мартинса.

Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 12-м, заработал прокол заднего колеса в первом повороте, после чего потерял контроль над машиной и столкнулся с Логаном Сарджентом.

Формула-3. Барселона. Вторая гонка

1. Оливер Колдуэлл — 22 круга
2. Виктор Мартинс +0,9
3. Фредерик Вести +2,8
4. Клемент Новалак +3,7
5. Кайо Коллет +3,9
6. Джимми Эдгар +4,5
7. Аюму Иваса +5,0
8. Джек Дуэн +5,5
9. Джек Кроуфорд +5,8
10. Хуан Мануэль Корреа +6,4...
12. Артур Леклер +8,5...
28. Давид Шумахер — сошёл...
30. Александр Смоляр — сошёл.

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