В гонке Формулы-3 лидеры дважды столкнулись, Смоляр сошёл после аварии на старте

В Барселоне состоялась вторая гонка первого этапа сезона-2021 Формулы-3. В споре за победу дважды происходили столкновения. Сначала лидировавший Давид Шумахер столкнулся в первом повороте с Энцо Фиттипальди, после чего болид немца отлетел в отбойник, а машина бразильца вскоре остановилась на трассе. Затем столкновение произошло между Маттео Наннини и атаковавшим его Деннисом Хаугером. Оба автомобиля потеряли передние антикрылья и откатились назад. Победу в итоге одержал Оливер Колдуэлл, который на последнем круге отразил атаку Виктора Мартинса.



Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 12-м, заработал прокол заднего колеса в первом повороте, после чего потерял контроль над машиной и столкнулся с Логаном Сарджентом.



Формула-3. Барселона. Вторая гонка



1. Оливер Колдуэлл — 22 круга

2. Виктор Мартинс +0,9

3. Фредерик Вести +2,8

4. Клемент Новалак +3,7

5. Кайо Коллет +3,9

6. Джимми Эдгар +4,5

7. Аюму Иваса +5,0

8. Джек Дуэн +5,5

9. Джек Кроуфорд +5,8

10. Хуан Мануэль Корреа +6,4...

12. Артур Леклер +8,5...

28. Давид Шумахер — сошёл...

30. Александр Смоляр — сошёл.