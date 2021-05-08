«Сценарий Монцы». Риккардо прокомментировал «опоздание» на финальную попытку

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1. Риккардо не сумел проехать вторую попытку в третьем сегменте квалификации, так как не пересёк стартовую отсечку до истечения времени сессии.



«Тут можно гадать, что было бы, потому что на последней попытке закончилось время. Немножко напомнило сценарий Монцы пары лет назад. Думаю, до четвёртого места всего десятая секунды, а её всегда можно найти, особенно в ситуации, когда я всё ещё пытаюсь дойти до максимума машины. Как бы то ни было, день сложился намного лучше. Я счастливее даже по сравнению с пятницей, есть прогресс, что позитивно», — приводит слова Риккардо Racingnews365.